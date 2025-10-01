Hombre sufre descarga eléctrica en azotea de casa en Guadalupe

Vecinos que presenciaron los hechos señalaron que el hombre se encontraba realizando labores en el techo cuando ocurrió el accidente.

La madrugada de este martes, un hombre de aproximadamente 30 años resultó lesionado tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras se encontraba en la azotea de una vivienda en la colonia Fomerrey 20, en Guadalupe.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:45 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Venus, cuando el afectado aparentemente se aproximó demasiado a unos cables de energía eléctrica que cruzaban por la parte alta de la casa, lo que le provocó quemaduras de consideración.

Al sitio acudieron rescatistas de Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con personal de Protección Civil de Guadalupe y paramédicos de la Cruz Roja, quienesrealizaron maniobras con equipo especial tipo Sked para descender al lesionado de la azotea.

Una vez en tierra firme, los socorristas lo estabilizaron y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario, donde quedó bajo observación médica.

Vecinos que presenciaron los hechos señalaron que el hombre se encontraba realizando labores en el techo cuando ocurrió el accidente.

Las maniobras de rescate se extendieron por casi una hora, y las autoridades recomendaron extremar precauciones en zonas donde cables de alta tensión se encuentran próximos a las viviendas.