Hombre sufre caída de más de dos metros de altura en construcción

El accidente lo atiende PC de NL y hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de la persona ni la gravedad de las lesiones.

Un hombre resultó lesionado tras caer de una altura aproximada de 2.5 metros en el municipio de General Escobedo, lo que movilizó a cuerpos de emergencia en la colonia Portal de San Francisco.

El reporte se registró en el cruce de las calles Manchester y Niza, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron para brindar auxilio al afectado.

¿Cómo ocurrió la caída?

De acuerdo con la información oficial, el masculino intentó rodear una zanja en la zona cuando sufrió la caída desde una altura considerable, lo que provocó lesiones en una de sus extremidades.

El hombre, de 37 años y originario de Saltillo, Coahuila, fue localizado por rescatistas, quienes hicieron contacto con él por infantería.

¿Qué lesiones presentó el afectado?

Durante la valoración inicial, se detectó que el lesionado presentaba un traumatismo en el pie izquierdo a la altura del tobillo, además de deformidad y edema en la zona afectada.

Debido a estas condiciones, se determinó su traslado a un hospital para una atención médica más especializada.

Paramédicos de la Cruz Roja realizaron el traslado del paciente al Hospital Tierra y Libertad, donde quedó bajo observación médica.

¿Qué acciones se realizaron en el lugar?

Tras el incidente, autoridades retiraron barrotes colocados en la zona con el fin de evitar que otras personas intenten cruzar por el área y prevenir un nuevo accidente.

Asimismo, el sitio fue acordonado por seguridad mientras se realizaban las labores correspondientes.

En la atención del reporte participaron unidades de Protección Civil Nuevo León (U.02), Cruz Roja (U.170), Protección Civil Escobedo (U.36) y Proxpol (U.1010).