Hombre sufre ataque a balazos en su casa en San Bernabé

El hombre fue trasladado por la Cruz Roja de urgencias hacia el Hospital Universitario para poder recibir la atención médica necesaria debido a las lesiones

Un hombre terminó con diversas lesiones tras ser víctima de un ataque a balazos en su domicilio en la colonia San Bernabé en Monterrey.

Los hechos ocurrieron en las calles Prolongación Aztlán y Marimba, en donde, según vecinos, escucharon pasar rápidamente una motocicleta para después escuchar al menos 10 detonaciones de arma de fuego.

Tras ellos, se hizo el llamado a cuerpos de emergencia, llegando al lugar elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a la víctima, cuya identidad no ha sido revelada.

Así mismo, elementos de Fuerza Civil llegaron al lugar para acordonar el área donde ocurrió el ataque y realizar los trabajos correspondientes.

El hombre fue trasladado por la Cruz Roja de urgencias hacia el Hospital Universitario para poder recibir la atención médica necesaria debido a las lesiones presentadas por el ataque.

En el lugar de los hechos, las autoridades mantienen labores de investigación para poder dar con el o los responsables de este ataque.