Hombre se salva de morir tras colisión contra tráiler

Debido al impacto, el automóvil fue proyectado hacia la derecha, donde terminó estrellándose contra la caja de un tráiler, en Santa Catarina

Un hombre logró salir ileso de un aparatoso accidente vial registrado la noche del jueves 26 de marzo en el municipio de Santa Catarina, donde su vehículo quedó prácticamente destruido tras impactarse contra un tráiler en la Carretera Monterrey–Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 23:00 horas, a la altura de la colonia Praderas de Santa Catarina, cuando, de acuerdo con versiones de testigos, una grúa que circulaba por los carriles de alta velocidad habría golpeado lateralmente a un Nissan Platina.

Debido al impacto, el automóvil fue proyectado hacia la derecha, donde terminó estrellándose contra la caja de un tráiler que avanzaba en ese mismo sentido. La fuerza de la colisión dejó severos daños en el costado derecho del vehículo, el cual quedó prácticamente destrozado.

A pesar de la magnitud del accidente, el conductor, identificado como José Joaquín López Cepeda, de 48 años, fue valorado en el lugar por rescatistas de Protección Civil de Santa Catarina sin que presentara lesiones de consideración, lo que fue considerado como un hecho fortuito dadas las condiciones en las que quedó la unidad.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar el peritaje correspondiente que permita determinar las responsabilidades en este accidente.