Hombre se refugia en Oxxo tras ataque a balazos en Santa Catarina

Un hombre de aproximadamente 35 años logró salvar la vida después de ser perseguido y baleado por dos delincuentes que viajaban en una motocicleta, la tarde de este miércoles en el municipio de Santa Catarina.

El ataque ocurrió alrededor de las 19:40 horas en el cruce de Manuel Ordóñez y Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Cumbres Santa Catarina, donde la víctima alcanzó a refugiarse dentro de una tienda de conveniencia Oxxo para pedir auxilio.

De acuerdo con los primeros informes, dos hombres armados lo venían siguiendo a bordo de una motocicleta y desde ahí le dispararon en varias ocasiones, provocándole heridas en la mano derecha y en el tórax.

Paramédicos acudieron al lugar y después de estabilizarlo lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano para su atención médica.

A unos 600 metros del sitio del ataque, sobre la avenida Sor Juana Inés de la Cruz en su cruce con la calle Elena Poniatowska, las autoridades localizaron una motocicleta con detalles en color rojo, un arma corta tipo escuadra, casquillos percutidos y algunos objetos personales. Sin embargo, no se confirmó si dichos artículos pertenecían a los agresores o a la propia víctima.

Ambas escenas fueron resguardadas por la Policía de Santa Catarina, mientras agentes ministeriales y peritos realizaban las investigaciones correspondientes. Testigos señalaron a las autoridades que los responsables huyeron tras accionar sus armas en repetidas ocasiones, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.