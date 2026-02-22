Hombre se lesiona tras caer en registro sin tapa en Apodaca

Protección Civil realizó un acordonamiento para delimitar el área y evitar otro incidente. Asimismo, se solicitó el apoyo de AyD para eliminar riesgos

Un hombre resultó lesionado tras caer en un registro sin tapa en el municipio de Apodaca, Nuevo León, de acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León. El incidente ocurrió cuando la víctima se dirigía a su trabajo y cayó en una estructura con una profundidad aproximada de 1.70 metros.

El hecho se registró en el cruce de Avenida Acros y Avenida Miguel Alemán. Según el informe oficial, el masculino caminaba por la zona cuando cayó al interior de un registro perteneciente a la compañía de Agua y Drenaje, el cual no contaba con la tapa correspondiente.

Trabajadores auxiliaron al lesionado

Trabajadores de la línea del metro que se encontraban en el área brindaron apoyo para ayudar al hombre a salir del registro. Posteriormente, arribaron cuerpos de auxilio para valorar su estado de salud.

El lesionado, un masculino de 42 años, presentó una herida tipo punzante de aproximadamente 2 centímetros en el área facial, a la altura de la mejilla, con hemorragia activa al momento de la atención.

Trasladan a hospital del IMSS

Paramédicos le proporcionaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fue trasladado al HGZ 21 del IMSS para su valoración médica. De acuerdo con el reporte, la lesión se produjo cuando una varilla en el interior del registro perforó el área facial tras la caída.

Acordonan la zona y piden intervención

Elementos de Protección Civil realizaron un acordonamiento para delimitar el área y evitar otro incidente. Asimismo, se solicitó el apoyo de la compañía de Agua y Drenaje para eliminar los riesgos en su totalidad.

Al sitio acudieron las unidades U.03 de Protección Civil Nuevo León, U.17 MIA ambulancia y la unidad U.1767 de Policía Municipal.