Hombre se lanza sobre vehículo de esposa para detenerla en Zuazua

Una mujer y sus hijos intentaron escaparon de un acto de violencia familar en su automóvil, pero chocó contra un poste; el presunto responsable fue detenido

Una mujer y sus hijos vivieron momentos de terror cuando el esposo y padre de los menores presuntamente los agredió y les impidió escapar, al lanzarse sobre el automóvil en el que intentaban ponerse a salvo.

En su desesperación por huir, la víctima dio marcha atrás y terminó impactándose contra un poste, lo que permitió que solicitara auxilio y que el presunto agresor fuera detenido por la Policía de Zuazua.

De acuerdo con el reporte, la víctima fue golpeada en repetidas ocasiones por el presunto agresor, identificado como Edgar Angelo, de 36 años y de oficio mecánico, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Al intentar escapar junto con sus hijos a bordo de un automóvil Chevrolet Sonic, el hombre se colocó sobre el cofre del vehículo y comenzó a golpear el parabrisas con las manos para impedir que abandonaran el lugar.

Ante la situación, la mujer decidió avanzar en reversa para alejarse, pero perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra un poste. Tras el impacto, aprovechó para solicitar ayuda.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles San Clemente y Valle de Santa Elena, en el sector San Jorge de la colonia Valle de Santa Elena. Policías municipales acudieron al sitio y arrestaron al presunto responsable.

El vehículo involucrado fue asegurado por las autoridades, mientras que Edgar Angelo 'N', quedó a disposición del Ministerio Público para enfrentar una investigación por el delito de violencia familiar.

Por su parte, la mujer y sus hijos recibieron atención y acompañamiento por parte de las autoridades municipales.