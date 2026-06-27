Hombre se introduce al alcantarillado en busca de comida

Un hombre en situación de calle protagonizó un inusual operativo de rescate luego de quedar atrapado en el sistema de alcantarillado de la colonia La Alianza

Un hombre en situación de calle protagonizó un inusual operativo de rescate luego de quedar atrapado en el sistema de alcantarillado de la colonia La Alianza, al norponiente de Monterrey.

Los hechos se registraron alrededor de las nueve de la mañana, cuando una mujer que transitaba por la zona escuchó gritos de auxilio provenientes del subsuelo. Al percatarse de que los llamados provenían de una alcantarilla, de inmediato buscó ayuda y alertó a oficiales de tránsito que realizaban labores sobre la avenida Lincoln.

Tras confirmar la situación, los agentes solicitaron apoyo de cuerpos de emergencia. Minutos después arribaron elementos de Protección Civil municipal y estatal, quienes desplegaron un operativo especializado para poder acceder al interior del sistema pluvial.

Utilizando equipo hidráulico y herramientas de rescate, los rescatistas realizaron diversas maniobras para retirar las pesadas tapas de alcantarilla y así abrir paso hacia la zona donde se encontraba atrapado el hombre.

La persona rescatada fue identificada como Dionisio Hernández Peña, de 63 años de edad, originario de Coahuila y en situación de calle.

De acuerdo con investigaciones preliminares realizadas por elementos que participaron en el rescate, el hombre habría ingresado voluntariamente al sistema de alcantarillado en busca de comida, utilizando distintos accesos para avanzar por los túneles subterráneos. Sin embargo, al intentar regresar, perdió la noción de la ruta que había tomado y ya no pudo encontrar la salida.

Al verse desorientado y sin posibilidad de escapar por sus propios medios, comenzó a pedir ayuda a gritos, lo que permitió que personas en la superficie lo escucharan y dieran aviso a las autoridades.

Luego de varios minutos de maniobras, Dionisio logró ser extraído con éxito y recibió atención prehospitalaria en el lugar. Afortunadamente, no presentó lesiones de gravedad ni complicaciones mayores en su estado de salud.

Durante las labores de rescate, la circulación en la avenida San Bernabé, en su cruce con avenida Lincoln, permaneció parcialmente cerrada mientras se desarrollaban las diligencias y se aseguraba la zona para evitar riesgos a automovilistas y peatones.

Elementos de Fuerza Civil brindaron apoyo en el resguardo del perímetro y colaboraron en el operativo de emergencia.