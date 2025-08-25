Info 7 Logo
Hombre se ahoga en el río Ramos por intentar salvar a su hija

Por: Vanessa Aguilar

24 Agosto 2025, 22:06

El hombre falleció al intentar salvar a su hija, quien estaba en peligro de ser arrastrada por la corriente del río en la comunidad de Raíces, en Allende

Por presuntamente intentar salvar a su hija, este domingo un hombre falleció ahogado en el río Ramos.

Las autoridades indicaron que un hombre identificado por sus familiares como César Martínez, de 58 años, falleció al intentar salvar a su hija, quien estaba en peligro de ser arrastrada por la corriente del río en la comunidad de Raíces, en Allende.

Los cuerpos de emergencia llegaron al lugar a las 13:10 horas para rescatar al hombre, pero ya no contaba con signos de vida.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León informaron que localizaron el cuerpo a cuatro metros de profundidad y a unos cinco metros de la orilla, confirmando que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo fue ubicado y subido a la superficie a las 14:20 horas y quedó bajo resguardo en espera de peritos y autoridades correspondientes.

