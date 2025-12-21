Hombre sale herido tras caída en accidente laboral en Monterrey

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Vista Magna, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron tras el reporte.

Un trabajador resultó gravemente lesionado luego de sufrir una caída de aproximadamente cuatro metros durante un accidente laboral registrado la mañana de este sábado en la colonia Vista Magna en el municipio de Monterrey.

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Vista Magna, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron tras el reporte.

A su arribo, personal de la CRUM ya se encontraba trasladando al lesionado al Hospital General de Zona número 21 del IMSS.

De acuerdo con el informe, el trabajador presentó lesiones en extremidades superiores y en el cráneo.

Las causas del accidente no fueron precisadas, aunque se descartaron riesgos adicionales en el sitio.