Hombre roba en casa de Adriana Diaz en Monterrey mientras dormía

La locutora de radio Adriana Díaz fue víctima de un robo mientras se encontraba durmiendo en su domicilio en Monterrey.

Los hechos se registraron el pasado viernes 7 de noviembre del año en curso alrededor de las 03:00 horas de la madrugada.

De acuerdo con la también ex conductora, el presunto delincuente ingresó a su domicilio ubicado en la colonia Villa las Fuentes, al sur de Monterrey, mientras ella se encontraba dormida.

Adriana Díaz compartió varias imágenes de las cámaras de seguridad que muestran el rostro del sospechoso, así como del momento en que se apodera de varios artículos.

Durante días, Adriana compartió las imágenes con el objetivo de identificar al sospechoso para que sea detenido por las autoridades.

A través de un video en sus redes sociales, Adriana confirmó que ya interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Invitó a sus seguidores que han sido víctimas de los 'amantes de lo ajeno' a denunciarlos ante las autoridades.