Hombre roba camioneta y lo detienen media hora después

Tras el reporte a las autoridades, los elementos de la corporación regiomontana, con el apoyo del sistema de monitoreo del C4, se pudo detener al presunto.

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Un hombre de 59 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendido conduciendo una camioneta pick up con reporte de robo, en el centro de la ciudad.

La detención de Byron “N” se registró alrededor en el cruce de Madero y Cuauhtémoc, luego de que las cámaras del C4 detectaran el vehículo mientras circulaba por la zona.

De acuerdo con el reporte policial, la camioneta roja había sido robada apenas media hora antes, de la calle Río Verde, en la colonia Mitras Centro.

Tras recibir la alerta, los oficiales se movilizaron para interceptar la unidad y marcaron el alto al conductor, confirmando que se trataba del vehículo reportado como robado.

Además, se presume que el hombre habría utilizado una llave maestra para apoderarse de la camioneta.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.