Hombre roba bicicleta en la colonia La Escondida en Monterrey

El afectado de 44 años de edad, dijo que dejó su bici afuera de su casa con el candado de seguridad puesto, pero el detenido lo dañó con una piedra

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente robó una bicicleta.

El sujeto dañó el candado de seguridad que ese vehículo traía.

La detención de Alejandro Daniel D., de 36 años de edad, se registró a las 02:50 horas, en el cruce de las calles Carlos Salinas de Gortari y Pablo González Garza.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando un ciudadano les solicitó su ayuda, ya que le acababan de robar su bicicleta tipo montaña,

Aseguró que el presunto iba a bordo de ella, a unos metros del lugar.

Tras el reporte, los oficiales siguieron al presunto y lograron detenerlo, recuperando además el producto del robo.

El afectado, de 44 años de edad, dijo que dejó su bici afuera de su casa con el candado de seguridad puesto, pero minutos después el detenido lo dañó con una piedra, apoderándose de ella.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo, que implementa la actual administración municipal, para brindar mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.