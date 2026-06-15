Hombre resulta quemado tras incendio en su vivienda

Gracias a la rápida intervención de los vecinos, el hombre logró ser rescatado antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Un hombre de aproximadamente 55 años de edad resultó lesionado luego de registrarse un incendio en su vivienda ubicada sobre la calle Taiwán, al sur de Monterrey, durante la tarde de este domingo.



De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector alertaron a las autoridades al percatarse de que la casa se encontraba envuelta en llamas.



Y al saber que una persona permanecía al interior de uno de los cuartos, habitantes de la zona actuaron de inmediato y comenzaron a combatir el fuego utilizando cubetas con agua.



Gracias a la rápida intervención de los vecinos, el hombre logró ser rescatado antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.



Minutos después arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al afectado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.



Testigos señalaron que la víctima salió del domicilio con quemaduras visibles en el cabello y presuntas lesiones en los oídos; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.



La zona permaneció acordonada por elementos de Fuerza Civil y corporaciones de auxilio mientras se realizaban las labores de enfriamiento e investigación para determinar las causas que originaron el siniestro.