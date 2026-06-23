Hombre resulta lesionado tras ser prensado por máquina

Se le realizó una valoración prehospitalaria al joven, quien no fue identificado, detectando una probable fractura de muñeca derecha

Elementos de Protección Civil de Monterrey se movilizaron luego del reporte de una persona con una extremidad prensada al interior de una empresa en la colonia Buenos Aires.

Los hechos ocurrieron sobre las calles Fundición y Golondrinas, donde, según las autoridades, un joven de 23 años se encontraba laborando cuando presentó un atrapamiento mecánico en su mano derecha.

La máquina se trató de una mezcladora de polvo utilizada en el procesamiento de alimentos; rápidamente, los elementos procedieron a realizar maniobras para la liberación de la extremidad afectada, logrando la extracción de manera segura.

Se le realizó una valoración prehospitalaria al joven, quien no fue identificado, detectando una probable fractura de muñeca derecha, por lo que se le brindó la atención inicial, inmovilización de la extremidad lesionada y posterior traslado por personal paramédico a un hospital.