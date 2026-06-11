Hombre resulta lesionado tras recibir descarga eléctrica

El incidente movilizó a elementos de Protección Civil estatal para brindar atención al afectado y evaluar las condiciones de seguridad en la zona del percance

Un hombre en situación de calle resultó lesionado la mañana de este miércoles luego de recibir una descarga eléctrica en las inmediaciones de la avenida Revolución y el Puente Chapultepec Revolución, en la colonia Buenos Aires.

De acuerdo con el reporte preliminar de Protección Civil de Nuevo León, el incidente fue reportado alrededor de las 11:17 horas, lo que movilizó a elementos de la corporación hacia el lugar para brindar atención al afectado y evaluar las condiciones de seguridad en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el percance.

Al sitio acudieron las unidades Protección Civil de Nuevo León para atender la emergencia. Las autoridades señalaron que la información permanece en desarrollo y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el estado de salud del lesionado y las causas del incidente.