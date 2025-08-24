Hombre resulta lesionado tras perder el control de camioneta

Por: Danea Lázaro 22 Agosto 2025, 20:00

Un hombre resultó lesionado tras chocar su camioneta contra una palmera en Av. Rincón de las Palmas, colonia Rincón de las Palmas, Santa Catarina

Un hombre resultó lesionado luego de estrellar su camioneta contra una palmera en la Av. Rincón de las Palmas, en la colonia Rincón de las Palmas, en el municipio de Santa Catarina. Según vecinos, el conductor habría derrapado en el pavimento resbaladizo y posteriormente perdió el control, provocando el impacto. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y Tránsito Municipal, quienes valoraron al conductor, quien no ha sido identificado, así como para realizar las acciones correspondientes del retiro del vehículo. No se registraron terceras personas lesionadas, únicamente daños materiales en la jardinera del domicilio.