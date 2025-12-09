Hombre resulta lesionado tras estrellarse sobre Autopista Reynosa

Por: Diana Leyva 08 Diciembre 2025, 07:02 Compartir

El conductor del automóvil siniestrado se encontraba fuera de la unidad, luego de estrellar su vehículo en dicha vialidad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una fuerte colisión sobre la Autopista Reynosa dejó a una persona lesionada durante las primeras horas de este lunes, en el municipio de Guadalupe. Estos hechos se registraron alrededor de las 04:22 horas, a la altura del boulevard Miguel de la Madrid, en la colonia Valle Soleado. Personal de Protección Civil acudió hasta el carril de Dulces Nombres con dirección hacia el oeste, donde el conductor del automóvil siniestrado se encontraba fuera de la unidad. Aunque se buscó brindarle atención médica, el afectado se negó a recibirla. Elementos de Tránsito Municipal trabajaron en la eliminación de riesgos por derrame de hidrocarburos.