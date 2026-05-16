Hombre resulta lesionado tras derrumbe en vivienda de Guadalupe

El incidente ocurrió en la calle Del Prado, cuando el hombre, identificado como Juan Bolaños, habría tratado de retirar una varilla de una obra sin terminar

Un hombre resultó lesionado la mañana de este viernes luego de quedar atrapado bajo escombros tras un derrumbe registrado en una estructura de la colonia Portal de Xochimilco, en el municipio de Guadalupe.

El incidente ocurrió en la calle Del Prado, cuando el hombre, identificado como Juan Bolaños de 52 años, habría tratado de retirar una varilla de una obra sin terminar, provocando el derrumbe y tras el reporte de vecinos, se movilizaron cuerpos de auxilio y rescate en la zona.

Al sitio llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Gudalupe, además de la Cruz Roja Mexicana quienes dieron atención al lesionado y posteriormente siendo llevado en ambulancia a un hospital.

La zona fue resguardada por los rescatistas y elementos de la Policía de Guadalupe.