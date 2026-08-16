Hombre resulta lesionado tras caer a registro en Monterrey

Un hombre de 36 años resultó lesionado luego de caer al interior de un registro, aparentemente sin tapa, en calles de la zona Centro de Monterrey

Un hombre de 36 años resultó lesionado luego de caer al interior de un registro, aparentemente sin tapa, en calles de la zona Centro de Monterrey.

El accidente se registró durante la madrugada de este sábado, en el cruce de la avenida Cristóbal Colón y Julián Villarreal.

El hombre, identificado como Rodrigo, cayó a una profundidad aproximada de un metro y medio, aunque logró salir por sus propios medios.

Al ser valorado por los cuerpos de emergencia, presentó dolor intenso en el costado derecho del tórax, además de una probable fractura.

Paramédicos lo trasladaron en una ambulancia al Hospital General de Zona número 21 del IMSS para recibir atención médica.