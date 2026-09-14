Hombre resulta herido tras ser atropellado en Gonzalitos

Trascendió que el vehículo, conducido por un joven, no llevaba alta velocidad pues acababa de cambiar el semáforo a color verde

Cuando intentaba cruzar la avenida Gonzalitos, en Monterrey, un hombre fue atropellado por el conductor de una camioneta.

El peatón habría tratado de llegar a las inmediaciones de la plaza Galerías, justo sobre el cruce con Fleteros, cuando fue impactado.

Peatón fue proyectado contra el pavimento

Trascendió que el vehículo, conducido por un joven, no llevaba alta velocidad pues acababa de cambiar el semáforo a color verde.

El transeúnte, sin embargo, alcanzó a ser proyectado contra el pavimento y resultó con un golpe en la cabeza, así como heridas en el brazo derecho.

Fue valorado en el sitio por elementos de Protección Civil de Nuevo León y de la Cruz Roja, quienes le aplicaron vendajes.

Al momento de la revisión de los rescatistas se encontraba consciente, pero fue trasladado hasta un hospital para una valoración a profundidad.

En tanto, el conductor de la camioneta no presentó heridas, y permaneció en el sitio para colaborar con las investigaciones del personal de Tránsito municipal.