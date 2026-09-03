Hombre resulta herido por encuentro con oso en casa de San Pedro

Vecinos informaron que el individuo fue trasladado a un hospital privado para recibir atención y, afortunadamente, las lesiones no ponen en riesgo su vida

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Una persona resultó con una herida profunda en el brazo luego de ser presuntamente atacada por un oso negro que ingresó a una vivienda de la colonia Bosques de San Ángel, sector Palmillas, en San Pedro Garza García.

De acuerdo con versiones de residentes de la zona, el animal entró al domicilio y, cuando el hombre intentaba ahuyentarlo, le propinó un manotazo que le provocó una herida de aproximadamente cinco centímetros a la altura del codo.

El afectado fue trasladado a un hospital privado de la localidad para recibir atención médica y valorar la lesión.

Aunque los ataques de osos contra personas no son frecuentes en Nuevo León, los avistamientos en zonas habitacionales cercanas a áreas naturales son recurrentes, particularmente en esta época del año.

De acuerdo con información de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, entre agosto y diciembre los osos pueden llegar a consumir hasta 20,000 calorías al día para prepararse para el invierno, por lo que durante estos meses aumenta su actividad y su presencia en zonas urbanas en busca de alimento.

El incidente, de acuerdo con especialistas, también pone de manifiesto el riesgo que representa intentar enfrentar o ahuyentar directamente a un oso.

LO 'ASUSTA' CON CHANCLA Y ESCOBA

En otro incidente ocurrido en el sector Olinalá, también en San Pedro Garza García, un hombre se encontró con un oso negro de gran tamaño dentro de su vivienda y utilizó una escoba, además de otros objetos, para tratar de espantarlo.

Las cámaras de seguridad de la casa captaron el momento en que el animal permanecía en la cocina, aparentemente en busca de alimento en el refrigerador, mientras el hombre intentaba mantenerlo alejado.

Supuestamente, la reacción del oso se tornó agresiva y el hombre tuvo que correr para ponerse a salvo.

En el piso quedaron una escoba, un cesto, un juguete y hasta una chancla, objetos que presuntamente utilizó para ahuyentar al animal.

¿QUÉ HACER ANTE UN AVISTAMIENTO?

Especialistas y autoridades han reiterado que los osos son animales silvestres y que acercarse, confrontarlos o intentar expulsarlos por cuenta propia puede desencadenar una reacción defensiva.

Por ello, se recomienda mantener la distancia, evitar cualquier provocación y solicitar apoyo de las autoridades correspondientes cuando uno de estos ejemplares ingrese a una vivienda o se encuentre en una zona habitacional.

Asimismo, se ha insistido en no alimentar a los osos ni dejar basura, comida o cualquier otro alimento a su alcance, ya que esto puede atraerlos a las zonas urbanas y hacer que pierdan el temor natural hacia las personas.

¿A QUIÉN LLAMAR?

Ante el avistamiento de un oso o cualquier otro animal silvestre, se recomienda mantener la distancia y reportarlo de inmediato a los siguientes números de emergencia.