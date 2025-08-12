Hombre resulta herido en ataque a balazos en San Nicolás

Por: Carlos Enríquez 11 Agosto 2025, 07:02

Elementos de la policía municipal y agentes ministeriales aseguraron el área e iniciaron las investigaciones correspondientes

Un hombre fue gravemente herido tras ser atacado a balazos en calles de la colonia Carmen Romano, en el municipio de San Nicolás, lo que generó una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de auxilio en la zona. El ataque ocurrió en el cruce de las calles Finlandeses y Rumanos, donde vecinos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego. Minutos después, localizaron a un hombre tendido en el pavimento con varias heridas, por lo que solicitaron ayuda de inmediato. Paramédicos de Protección Civil de San Nicolás acudieron para brindarle atención y trasladarlo de urgencia a un hospital cercano. La víctima fue identificada como Alejandro Castillo, de 27 años, quien presentaba múltiples impactos de proyectil. Elementos de la policía municipal y agentes ministeriales aseguraron el área e iniciaron las investigaciones correspondientes, mientras que personal pericial recabó casquillos y otros indicios que permitan dar con los responsables