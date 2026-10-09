Hombre resulta herido de bala tras ser perseguido en Guadalupe

La agresión se registró en calles de la colonia Atoyac de Álvarez, la cual provocó la movilización de autoridades en la zona

Un hombre de aproximadamente 30 años resultó herido por arma de fuego luego de ser perseguido por un sujeto armado, en hechos ocurridos a plena luz del día frente a una escuela primaria de la colonia Atoyac de Álvarez, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima era perseguida por el presunto agresor por varias calles de la colonia. Al llegar a la calle Antonio Flores Garza, a la altura de la calle Héctor Flores, el hombre intentó ponerse a salvo y encontró un domicilio con el portón abierto, por lo que ingresó en busca de refugio.

Sin embargo, el agresor habría ingresado hasta el inmueble y le disparó. El hombre quedó herido en el porche del domicilio marcado con el número 2229, donde en ese momento se encontraba una familia.

Tras el ataque, el presunto responsable huyó del lugar y se internó entre las calles de la colonia. Hasta el momento no se cuenta con información que permita establecer su identidad.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital Metropolitano. De manera preliminar, se informó que presentaba una herida de bala en una de sus piernas.

Elementos de la Policía de Guadalupe acudieron al sitio, acordonaron el área y comenzaron con las primeras diligencias. Los agentes recabaron información entre los vecinos con el objetivo de obtener datos que permitan identificar y localizar al presunto responsable.

Posteriormente, se esperaba el arribo del personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para realizar la inspección correspondiente y recabar indicios en el lugar.

Los hechos generaron además preocupación entre la comunidad escolar, por lo que se determinó la salida anticipada de los alumnos de la escuela primaria ubicada frente al domicilio donde ocurrió el ataque.