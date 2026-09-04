Hombre resulta con quemaduras tras flamazo en taller de Apodaca

El accidente laboral ocurrió durante la tarde de este jueves en el cruce de las calles Padre Mier y Privada Abasolo, en la colonia Centro

Un hombre de 56 años resultó con quemaduras de primero y segundo grado en aproximadamente el 80 por ciento de su cuerpo, luego de que se registrara un flamazo al interior de un taller de soldadura, en Apodaca.

El accidente laboral ocurrió durante la tarde de este jueves en el cruce de las calles Padre Mier y Privada Abasolo, en la colonia Centro.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Apodaca acudieron al lugar y localizaron al trabajador lesionado.

Debido a la gravedad de las quemaduras, el hombre fue trasladado en estado crítico al Hospital de Zona 21 del IMSS, donde recibiría atención médica.

Los cuerpos de auxilio realizaron una revisión en el área para descartar otros riesgos, mientras que la zona fue acordonada y quedó bajo resguardo para las diligencias correspondientes.