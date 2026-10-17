Hombre resulta con quemaduras en cuerpo tras incendio en Escobedo

Un hombre sufrió quemaduras en todo el cuerpo tras un incendio en una vivienda de Escobedo; fue trasladado al Hospital Metropolitano.

Un hombre sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 100 por ciento de su cuerpo durante un incendio registrado la noche del jueves en una vivienda de la colonia Pedregal del Topo Chico, en Escobedo.

El siniestro fue reportado a las 21:49 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Neptuno, donde elementos de Bomberos Nuevo León ya auxiliaban al lesionado a la llegada de Protección Civil estatal.

Los rescatistas trabajaron de manera coordinada para brindarle atención prehospitalaria, mientras que una ambulancia de Protección Civil de Escobedo se encargó de trasladarlo al Hospital Metropolitano.

Hasta el momento, no se han proporcionado datos sobre la identidad del hombre ni sobre su estado de salud.

El incendio consumió diversos muebles y electrodomésticos del domicilio.

Las autoridades municipales quedaron a cargo de las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.