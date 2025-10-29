Hombre resulta con graves quemaduras en restaurante de Monterrey

Según los primeros reportes, el trabajador manipulaba el recipiente cuando perdió el equilibrio, provocando que el contenido hirviente le cayera encima.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre resultó con quemaduras de segundo y tercer grado luego de que presuntamente resbalara y cayera mientras sostenía una cazuela con grasa caliente dentro de un restaurante en Monterrey.

El accidente se registró alrededor de las 03:00 horas en el interior del establecimiento Asador Las Diligencias, ubicado en el cruce de las calles Areamberri y Villagrán.

Según los primeros reportes, el trabajador manipulaba el recipiente cuando perdió el equilibrio, provocando que el contenido hirviente le cayera encima.

El hombre, de aproximadamente 30 años, sufrió quemaduras en el brazo, el abdomen y la espalda. Sus compañeros solicitaron auxilio de inmediato, por lo que al lugar acudieron paramédicos, quienes le brindaron atención y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 21 del IMSS para su valoración médica.

Autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y revisar las condiciones del lugar, a fin de determinar cómo ocurrió el accidente y prevenir futuros incidentes laborales.