Hombre reclama urna hallada en Monterrey; la perdió tras parranda

Al despertarse sobre la vía pública, Jorge de 42 años, se percató que le habían robado su mochila, donde se encontraban las cenizas de su madre

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Luego de darse a conocer el hallazgo de una mochila cuyo interior albergaba una urna funeraria en calles del Centro de Monterrey, un hombre pidió auxilio a los policías municipales para dar con su paradero.

De acuerdo con el dueño de la urna, identificado como Jorge, de 42 años, se encontraba dormido sobre la vía pública cuando fue despojado de sus pertenencias, luego de consumir bebidas alcohólicas por algunas cantinas de la ciudad.

Explicó que la urna funeraria se encontraban resguardadas en un panteón, pero sus familiares se las entregaron porque ya no pudieron costear la estancia de las cenizas de su madre.

"Hace como dos días me habló mi primo para entregarme la urna, porque ellos ya no podían hacer el pago en el panteón donde se encontraban las cenizas de mi mamá", explicó.

Afirmó que después de recibirla, guardó la urna en su mochila para no dejarla en su casa y se la llevó a un bar donde recordó a su ser querido.

Jorge aseguró que perdió la consciente hasta que se dio cuenta que ya no tenía consigo su mochila.

Según las imágenes obtenidas por el C4, se observa como momentos más tarde, una mujer detectó un objeto sospechoso afuera de una sucursal bancaria ubicada sobre las calles Pino Suárez y Reforma.

Cuando elementos de seguridad se aproximaron hacia la mochila verde con un logotipo de partido político, encontraron la caja de madera con las cenizas de Norma, la madre de Jorge.

Horas más tarde, Jorge se acercó a un elemento de la corporación policiaca que formaba parte del operativo del "Buen Fin", para explicarle lo sucedido.

Mencionó que en esa mochila también llevaba su identificación oficial y que la urna funeraria tenía escrito en un papel el nombre de su madre, por lo que pudieron confirmar que era de su propiedad.