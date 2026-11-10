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Hombre recibe descarga eléctrica al limpiar azotea en Monterrey

Por: Esmeralda Valdez

09 Noviembre 2026, 17:18

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El afectado de 42 años tocó cables de alta tensión en Prisciliano Elizondo y fue llevado al Hospital 21 del IMSS tras sufrir quemaduras en extremidades.

Un hombre de 42 años resultó lesionado tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de limpieza en la azotea de un domicilio de la colonia Madero, en Monterrey.

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El incidente se registró en un inmueble ubicado sobre la calle Prisciliano Elizondo, donde el hombre se encontraba acompañado de un vecino preparando el techo para posteriormente impermeabilizarlo.

Contacto con cableado de alta tensión y auxilio

De acuerdo con los primeros informes, al asomarse hacia la vía pública, el hombre habría hecho contacto con cables de alta tensión, lo que provocó que recibiera una descarga eléctrica.

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Su acompañante intervino para retirarlo de los cables y, con ayuda de otras personas, lograron bajarlo de la azotea.

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El hombre presentaba lesiones en brazos y piernas, por lo que fue trasladado al Hospital General de Zona número 21 del IMSS.

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