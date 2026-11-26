La víctima fue identificada como Juan Manuel Quezada, de 45 años, quien presentó cuatro heridas producidas por proyectil de arma de fuego

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Un hombre de 45 años resultó lesionado tras ser atacado a balazos cuando se encontraba en las inmediaciones de una base de taxis, en la colonia Cuesta Verde, en el municipio de Guadalupe.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 16:32 horas en el cruce de las avenidas Eloy Cavazos y Pájaros Azules.

Hombre presenta cuatro heridas de bala tras el ataque

De acuerdo con las primeras investigaciones, tres sujetos se acercaron a varias personas que se encontraban en una base de taxis. Momentos después, uno de los hombres sacó un arma de fuego y disparó contra uno de los presentes.

La víctima fue identificada como Juan Manuel Quezada, de 45 años, quien presentó cuatro heridas producidas por proyectil de arma de fuego en la región de la cadera.

Al arribo de las autoridades, el lesionado ya había sido trasladado para recibir atención médica. Además, un vehículo que se encontraba estacionado en el sitio presentó daños durante el ataque.

Notifican a la Agencia Estatal de Investigaciones

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones fueron notificados de los hechos para las indagatorias correspondientes.