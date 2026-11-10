Hombre recibe 16 años de prisión por ataque a policías de García

A más de 16 años de prisión fue sentenciado Norberto “N”, luego de ser encontrado culpable de participar en un ataque armado contra policías municipales de García, a quienes intentó asesinar mientras realizaban labores de vigilancia.
Los hechos ocurrieron el 19 de noviembre de 2023 sobre el boulevard Heberto Castillo Martínez, frente al parque Stiva, en la colonia Vitro.
De acuerdo con las investigaciones, el ahora sentenciado viajaba en una camioneta acompañado de otros hombres, cuando se emparejaron con una patrulla municipal que se encontraba estacionada con tres oficiales a bordo.
En ese momento, Norberto “N” y sus cómplices dispararon armas de fuego contra los uniformados, provocándoles lesiones graves, para posteriormente escapar del sitio.
Tras el proceso judicial, el Ministerio Público acreditó la responsabilidad del acusado por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y delitos cometidos contra instituciones oficiales y servidores públicos.
Un juez dictó una condena de 16 años y seis días de prisión, además de ordenar el pago de la reparación del daño.