Hombre queda herido al caer y golpearse en banqueta

Al caminar en estado de ebriedad, un hombre resultó lesionado al caer y golpearse contra la banqueta.
Los hechos ocurrieron cerca de las nueve de la mañana sobre la banqueta del lado poniente de la avenida Félix U. Gómez y Aramberri, en el centro de Monterrey.
El herido, de aproximadamente 40 años de edad, fue encontrado tirado sobre la banqueta.
Personal de Protección Civil de Monterrey y socorristas de la Cruz Roja llegaron hasta el lugar.
Los paramédicos localizaron a la víctima tirado entre la base de un semáforo y la barda de un edificio en construcción.
A pesar de que presentaba una herida en la cabeza, el lesionado se negaba a ser trasladado a un hospital.
Sin embargo y debido a la herida, finalmente fue trasladado en una ambulancia.
Se presume que el hombre se encontraba en estado de ebriedad cuando caminaba sobre esa banqueta.
Debido a lo anterior, el lesionado perdió el equilibrio y al caer sobre la baqueta se golpeó contra el pavimento.