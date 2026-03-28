Hombre queda herido al caer y golpearse en banqueta

El hecho se reportó durante la mañana de este viernes en calles del centro de Monterrey, lo que provocó la movilización de elementos de auxilio

Al caminar en estado de ebriedad, un hombre resultó lesionado al caer y golpearse contra la banqueta.

Los hechos ocurrieron cerca de las nueve de la mañana sobre la banqueta del lado poniente de la avenida Félix U. Gómez y Aramberri, en el centro de Monterrey.

El herido, de aproximadamente 40 años de edad, fue encontrado tirado sobre la banqueta.

Personal de Protección Civil de Monterrey y socorristas de la Cruz Roja llegaron hasta el lugar.

Los paramédicos localizaron a la víctima tirado entre la base de un semáforo y la barda de un edificio en construcción.

A pesar de que presentaba una herida en la cabeza, el lesionado se negaba a ser trasladado a un hospital.

Sin embargo y debido a la herida, finalmente fue trasladado en una ambulancia.

Se presume que el hombre se encontraba en estado de ebriedad cuando caminaba sobre esa banqueta.

Debido a lo anterior, el lesionado perdió el equilibrio y al caer sobre la baqueta se golpeó contra el pavimento.