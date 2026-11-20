Un hombre de 47 años fue rescatado de una alcantarilla en la colonia Las Villas, en Guadalupe, luego de que vecinos escucharan sus gritos de auxilio.

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Elementos de Protección Civil se movilizaron a la avenida Eloy Cavazos tras el reporte de una persona atrapada dentro de una alcantarilla.

Fue a través del 911 que vecinos alertaron a las corporaciones de seguridad ya que escuchaban gritos de auxilio que provenían al interior de un drenaje pluvial en el cruce de las avenidas Villafranca y Villa de Flores, en la colonia Las Villas.

Con el apoyo de la División de Drones fue que se logró la localización de Eleodoro de 47 años, quien presentaba aparentes signos de encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia.

En coordinación, los rescatistas utilizaron una barra de acero para retirar la tapa de la alcantarilla.

Uno de los policías descendió hacia el drenaje y logró sacar al hombre, quien fue puesto a salvo sobre la Avenida Eloy Cavazos.

Posteriormente, fue detenido por una falta administrativa de alteración al orden público y trasladado ante el juez cívico para el procedimiento correspondiente.