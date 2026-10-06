Hombre pretendía viajar con menor en la central de autobuses

La adolescente buscaba trasladarse a Veracruz para reunirse con su madre; el padre, solicitó la detención del adulto que la acompañaba.

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre de 38 años en la zona de la Central de Autobuses, luego de que fuera localizado junto a una adolescente de 15 años que pretendía salir de la ciudad con destino a Veracruz.

La detención de Vicente “N” ocurrió alrededor de las 14:40 horas en el cruce de Colón y Villagrán, en la colonia Industrial, después de que personal de una empresa de transporte alertara a los oficiales sobre la presencia de la menor acompañada por un adulto.

De acuerdo con el reporte policial, la adolescente había adquirido un boleto digital para viajar a su estado natal; sin embargo, la empleada le negó la venta al detectar que viajaba con un hombre que no presentó identificación y solicitó apoyo de las autoridades.

Al lugar llegó el padre de la menor, quien explicó que había tenido una discusión con su hija la noche anterior y que, al regresar de trabajar, ya no la encontró en casa. Ante ello, presentó un reporte ante el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI).

La adolescente señaló que buscaba reunirse con su madre en Veracruz y que había contactado al ahora detenido para que la acompañara hasta la Central de Autobuses y posteriormente trasladarse juntos al estado.

Al reconocer a su hija en compañía del adulto, el padre solicitó a los policías que procedieran con la detención. Vicente “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica por el delito que resulte.