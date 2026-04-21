Hombre presuntamente drogado agrede a su mamá en Monterrey

En estado de intoxicación, un joven de 24 años de edad agredió a golpes a su mamá en la colonia Moderna.
Luego del ataque, la mujer de 49 años, espero a que su hijo se durmiera para avisar a la policía de Monterrey.
La víctima salió de su casa y permitió a los uniformados a ingresar a la vivienda para que capturaran al agresor.
Cuando el inculpado se dio cuenta dos policías ya lo tenían sujetado y aún así intentó escapar.
Tras ser sometido, Aarón, de 24 años fue trasladado a las celdas municipales y puesto a disposición del Ministerio Público.
La mujer afectada dijo a los uniformados que su hijo llegó drogado a su casa y repentinamente la agredió a golpes.
Les indicó haber esperado a que se durmiera para evitar que se diera cuenta y volviera a agredirla.