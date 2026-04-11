Hombre presuntamente armado se atrinchera en vivienda de Escobedo

Extraoficialmente, en el lugar donde se refugia el hombre es una casa de renta y presuntamente un punto de venta de drogas.

Un hombre se atrincheró una vivienda en la calle María Guadalupe Soledad de la colonia Don Lalo, en Escobedo, Nuevo León, lo que generó una amplia movilización de agentes ministeriales.

Los hechos ocurrieron cuando se reportó la presencia de un sujeto, aparentemente armado y reacio a salir, lo que desató la respuesta de las autoridades.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León arribaron al lugar, cerraron la circulación en la zona y establecieron un perímetro de seguridad para resguardar a los habitantes de las viviendas aledañas.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual el hombre se atrincheró, así como su identidad y si hay alguna persona lesionada.

Personal de negociación intentó dialogar con el sujeto para que deponga su actitud y se rinda sin mayores incidentes.

Elementos de seguridad realizaban las labores, mientras que los vecinos permanecieron expectantes desde sus hogares.

Las autoridades mantienen el operativo y no han informado sobre detenciones o resolución de la situación.