Hombre pierde la vida en el centro de Monterrey 

Un hombre de aproximadamente 60 años, perdió la vida por causas naturales en calles del centro de Monterrey.

Según testigo, es el nombre, quien se encontraba transitando por la calle Arteaga, al llegar en su cruce con la calle Amado Nervo se desvanece quedado atendido sin signos vitales en la vía pública.

El cuerpo del hombre fue envuelto en una lona por comerciantes de un puesto cercano en la espera de policía de Monterrey, quienes acordaron la zona para que personal de servicios periciales, le levantan el cuerpo y realizarán las indagatorias correspondientes .