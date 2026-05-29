Hombre pierde la vida en calles del centro de Monterrey

El fallecido, quien presuntamente se encontraba en situación de calle, fue localizado en el cruce de Villagrán y Juan I. Ramón, en el primer cuadro de la ciudad

Un hombre perdió la vida en calles del centro de Monterrey, lo que movilizó a elementos policiacos.

Los hechos se registraron en el cruce de Villagrán y Juan I. Ramón, donde fue localizado un hombre presuntamente en situación de calle, de entre 60 y 65 años de edad.

En el lugar quedaron algunas de sus pertenencias, entre ellas un carrito que utilizaba para almacenar sus pertenencias.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial por las autoridades.

La zona permanece acordonada mientras personal de Servicios Periciales y elementos de la Policía de Monterrey iniciaron con las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento.