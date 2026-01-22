Hombre pierde la vida electrocutado en Apodaca

Al lugar arribaron los elementos de Protección Civil del estado y municipal, quienes encontraron el cuerpo del joven de 18 años

Un hombre perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica mientras se encontraba realizando labores de instalación de un minisplit.

Los hechos ocurrieron en la azotea de una empresa ubicada en la calle Laderas, en la Colonia Valle de las Palmas 5, en Apodaca.

Al lugar arribaron los elementos de Protección Civil del estado y municipal, quienes encontraron el cuerpo del joven de 18 años en posición de decúbito supino; sin embargo, descartaron que contara con signos vitales.

Al momento no se ha identificado a la víctima; sin embargo, durante la evaluación de riesgos, se identificaron líneas eléctricas de CFE a una distancia aproximada de 4 metros de la azotea.

Protección Civil local realizó las maniobras de descenso del cuerpo, mientras las autoridades de seguridad pública esperan el arribo de los peritos para las investigaciones correspondientes.