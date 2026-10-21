Hombre pierde la vida al entrar a consultorio en Dr. Arroyo

Presuntamente presentaba signos de violencia, golpes en diferentes partes de su cuerpo, por lo que su muerte queda a reserva de autopsia.

Un hombre murió cuando ingresó al interior de una farmacia en Dr. Arroyo, donde pretendía consultar; presuntamente fue golpeado brutalmente y quería recibir atención médica.

De acuerdo a la información preliminar, las autoridades señalaron que se trata de una persona identificada como Juan Ortega Martínez, de 51 años de edad, quien llegó a la farmacia de La Paz, localizada en la calle Padre Severiano Martínez número 119 en el centro de Doctor Arroyo, para recibir atención médica.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:20 horas, por lo que se dirigen elementos de seguridad pública por el reporte de una persona que falleció presuntamente por golpes cuando ingresó a un consultorio particular.

La policía confirma el hallazgo de la persona al interior de la farmacia de La Paz, por lo que acordonan el perímetro en espera de la llegada de elementos periciales y agentes ministeriales.

Presuntamente presentaba signos de violencia, golpes en diferentes partes de su cuerpo, por lo que su muerte queda a reserva de autopsia.

Los agentes investigadores recabarán datos para determinar las causas de dónde provenía con golpes.