Hombre pierde el control y choca contra negocio en el Centro

La unidad, un automóvil Chevrolet Aveo, terminó por impactarse contra unas maderas llenas de producto en un local de venta de alimentos

Tras perder el control del volante presuntamente por un problema en la pierna, un hombre se estrelló contra un negocio en el Centro de Monterrey.

El accidente ocurrió sobre la calle Albino Espinosa, a unos metros del cruce con José Mariano Jiménez.

De acuerdo con el reporte de Tránsito, el conductor refirió llevar una férula en la pierna derecha que le impidió maniobrar adecuadamente los pedales.

La unidad, un automóvil Chevrolet Aveo, terminó por impactarse contra unas maderas llenas de producto en un local de venta de alimentos.

Trascendió que en el punto donde chocó el vehículo se encontraban dos menores de edad que alcanzaron a correr cuando se percataron del inminente percance.

El conductor, de aproximadamente 80 años de edad, fue valorado en el sitio por rescatistas de Protección Civil municipal, quienes descartaron golpes de consideración.

La circulación de la calle tuvo que ser restringida por aproximadamente 10 minutos para las maniobras de grúa que retiró el automóvil siniestrado.