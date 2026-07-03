Hombre ordena a sus perros atacar a mujer en Monterrey

Al llegar al sitio, los policías observaron al can mordiendo a la víctima, por lo que intervinieron de inmediato para detener el ataque y ponerla a salvo

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de presuntamente amenazar a una mujer y ordenar a sus dos perros que la atacaran, causándole lesiones, en calles del centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Madero y Juan Álvarez, luego de que oficiales recibieran un reporte sobre una mujer que estaba siendo agredida por un perro.

Al llegar al sitio, los policías observaron al can mordiendo a la víctima, de 41 años, por lo que intervinieron de inmediato para detener el ataque y ponerla a salvo.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, caminaba por la banqueta cuando un hombre, identificado como Fernando “N” de 58 años, comenzó a insultarla y amenazarla sin motivo aparente.

Posteriormente, presuntamente incitó a uno de sus perros a atacarla, provocándole una mordedura en un tobillo.

Tras controlar la situación, los oficiales detuvieron al presunto responsable y solicitaron el apoyo del personal de Salud y Bienestar Animal de Monterrey, que aseguró a los dos perros para su resguardo.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.