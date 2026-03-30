Hombre muere tras ser atacado con arma blanca en Escobedo

Testigos señalaron que el incidente se registró mientras se instalaban puestos en un mercado cercano, momento en el que observaron a dos personas discutiendo.

Un hombre perdió la vida tras un ataque con arma blanca la mañana de este domingo en el municipio de General Escobedo, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad.

El caso fue reportado alrededor de las 07:10 horas en el cruce de la avenida Artículo 123 y Privada Pachuca, en la colonia Alianza Real, barrio Nuevo León.

De acuerdo con información preliminar, elementos localizaron a un masculino sin vida con una herida en el cuello provocada por un objeto punzocortante.

Como parte de los indicios, autoridades detectaron una mancha hemática en la zona, lo que permitió delimitar el área para las primeras investigaciones.

El hombre fue identificado como Perfecto Morales, de 38 años de edad.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Testigos señalaron que el incidente se registró mientras se instalaban puestos en un mercado cercano, momento en el que observaron a dos personas discutiendo.

Tras la confrontación, uno de ellos resultó lesionado, mientras que el presunto agresor huyó del sitio a bordo de una bicicleta.

Las autoridades ya realizan las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable del ataque.