Hombre muere tras ser arrollado por motocicleta en Guadalupe

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este lunes luego de ser embestido por una motocicleta cuando intentaba cruzar la avenida Benito Juárez, en pleno centro de Guadalupe.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 00:20 horas, cuando el motociclista circulaba de poniente a oriente y se aproximaba al cruce con la avenida Cuauhtémoc, donde el semáforo marcaba luz verde para los vehículos. Fue en ese momento cuando la víctima, aún no identificada, decidió cruzar la vialidad, provocando el impacto.

De acuerdo con testigos, el golpe fue tan fuerte que el peatón salió proyectado varios metros antes de caer contra el pavimento, mientras que el conductor de la motocicleta también cayó y resultó lesionado. Sin embargo, se presume que este último abandonó el sitio antes de la llegada de las autoridades.

Una ambulancia del Centro Médico Guadalupe que pasaba por la zona fue la primera en detenerse para brindar atención. Al realizar la valoración, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

La zona quedó acordonada mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia realizaban las diligencias correspondientes para iniciar con la investigación que permita establecer la identidad de la víctima y determinar las circunstancias exactas del atropello.