Hombre muere tras quedar atrapado bajo carretera en Cadereyta

Un hombre murió y otro resultó lesionado tras volcar el tráiler en el que viajaban y caer debajo de la carretera Allende-Cadereyta.

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Un hombre murió y otro resultó lesionado luego de que el tráiler en el que viajaban se saliera de la carretera, volcara y terminara debajo de la vialidad, en el municipio de Cadereyta Jiménez.

El accidente ocurrió durante la noche sobre la carretera Allende-Cadereyta, a la altura del Puente Castillo, en la colonia Ejido El Castillo.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el tractocamión de doble tolva se desplazaba procedente de Reynosa con destino a Allende y transportaba una carga de grava, cuando por causas que serán investigadas se impactó contra un poste de líneas eléctricas.

Tras el impacto, la pesada unidad volcó y terminó debajo de la carretera, situación que además provocó la interrupción del suministro de energía eléctrica en parte del municipio.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Cadereyta, quienes iniciaron las maniobras de extracción de los dos tripulantes que permanecían dentro de la unidad.

Uno de los hombres fue localizado consciente, aunque presentaba una probable fractura de fémur. Los rescatistas lograron liberarlo y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Juárez para recibir atención médica.

Mientras continuaban las labores para rescatar al segundo tripulante, personal de Protección Civil Cadereyta confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que las maniobras de extracción fueron suspendidas y el sitio quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

Elementos de la Fiscalía, Movilidad y Seguridad Pública de Cadereyta también acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del accidente.