Hombre muere tras desvanecerse en andén de la estación Fundadores

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, quien vestía una playera de la Selección Mexicana, comenzó a manotear de forma repentina antes de desplomarse

Un hombre de entre 45 y 50 años de edad perdió la vida luego de desvanecerse cuando se encontraba en los andenes de la estación Fundadores del Metro, en el centro de Monterrey.

La víctima se desplomó mientras esperaba en el andén

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, quien vestía una playera de la Selección Mexicana, comenzó a manotear de forma repentina antes de desplomarse sobre el andén.

El incidente movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Fuerza Civil, quienes acudieron para brindar atención. Sin embargo, pese a las maniobras realizadas, la persona ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades investigan la causa del fallecimiento

La zona fue acordonada por las autoridades mientras personal de servicios periciales y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes para determinar la causa del fallecimiento y proceder con el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente.