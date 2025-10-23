Hombre muere tras caerle un elevador en Salinas Victoria

Hasta el lugar acudió personal de PC municipal, donde verificaron este accidente laboral de tipo aplastamiento, el cual le costó la vida a Josué Fernández Yep

Un hombre perdió la vida en las instalaciones de una empresa, ubicada en el municipio de Salinas Victoria, esto luego de que le cayera encima un elevador.

Hasta el lugar acudió personal de Protección Civil municipal, donde verificaron este accidente laboral de tipo aplastamiento, el cual le costó la vida a Josué Fernández Yep, de 28 años.

De acuerdo con las autoridades, la víctima se encontraba realizando labores en una plataforma elevadora de camiones de carga, cuando inesperadamente una de estas se venció y le cayó encima.

Para poder liberar sus restos, los rescatistas tuvieron que realizar trabajos con un montacargas, por lo que se tuvieron que evacuar a 15 personas de las instalaciones de Dhollandia Plataformas México.