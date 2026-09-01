Hombre muere tras caer desde estación del Metro en San Nicolás

a víctima vestía una camisa roja y pantalón azul de mezclilla; hasta el momento no se ha informado oficialmente su identidad

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Un hombre murió luego de presuntamente lanzarse desde una estación del Metro en el municipio de San Nicolás de los Garza.



El hecho ocurrió sobre la avenida Universidad, en su cruce con Prolongación Juárez, en la colonia Iturbide.



Elementos de auxilio acudieron al sitio tras recibir el reporte de una persona que habría caído desde la estación.



A su llegada, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y permanecía sobre la carpeta asfáltica.



La víctima vestía una camisa roja y pantalón azul de mezclilla; hasta el momento no se ha informado oficialmente su identidad.



Elementos de seguridad realizan las investigaciones correspondientes y revisan las cámaras de videovigilancia instaladas en el sector para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.



El área es acordonada mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.