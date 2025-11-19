Hombre muere tras ataque a balazos en Linares

El hombre de aproximadamente 50 a 54 años de edad recibió impacto de bala en el estómago y en la cabeza y falleció en el hospital a causa de sus heridas

Un despliegue policiaco se registró en el centro de Linares por un hombre que fue atacado a balazos por hombres armados.

De acuerdo con una fuente policiaca, los hechos se registraron en la calle General Anaya, en su cruce con la calle Zapata en el centro del municipio.

El hombre de aproximadamente 50 a 54 años de edad recibió impacto de bala en el estómago y en la cabeza. Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de inmediato al hospital Provileón donde presuntamente habría fallecido por los impactos de bala.

El lugar donde se registró el acontecimiento fue acordonado por la Policía local.

En el lugar arribaron elementos Ministeriales para las investigaciones correspondientes y llegan elementos Periciales, quienes recaban evidencias en el sitio donde se registró el ataque.