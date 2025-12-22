Hombre muere prensado por choque múltiple en Ciénega de Flores

Una joven y un menor de edad resultaron lesionados por este fuerte accidente. Se presume que el presunto responsable huyó del lugar

Un hombre perdió la vida al quedar prensado dentro de su camioneta tras participar en un choque múltiple sobre la Carretera Libre Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Ciénega de Flores.

Estos hechos se registraron alrededor de las 01:20 horas, cuando las camionetas cargadas de juguetes con dirección a Laredo cuando fueron impactadas por la unidad de carga pesada.

En una de las unidades se trasladaba un hombre de aproximadamente 50 años, quien perdió la vida a causa del impacto. Mientras que en la otra camioneta, una joven de 20 años resultó lesionada junto a un menor de apenas seis.

Ambos fueron trasladados por elementos de Protección Civil Municipal hacia las instalaciones del Hospital General de Zona Número 21 para recibir atención especializada.

Se presume que después del accidente, el operador del tráiler huyó del lugar.

Continúan con labores de rescate de restos

Elementos de Protección Civil Nuevo León continúa con labores para recuperar el cuerpo del hombre que perdió la vida a causa de este fuerte accidente registrado sobre la Carretera Monterrey-Laredo.

En el lugar se encuentra personal de Servicios Periciales quienes están en la espera de poder trasladar los restos hacia el anfiteatro.